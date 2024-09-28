Москва, 28 сентября, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Силовики провели обыски по местам фактического проживания бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова и других фигурантов, обвиняемых во взяточничестве, откуда было изъято огнестрельное оружие, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

РИА Новости/Вадим Савицкий

«В ходе обысков по адресам фактического проживания Тимура Иванова и других фигурантов уголовного дела правоохранителями было изъято огнестрельное оружие, которое направили на баллистическую экспертизу», — сказал собеседник агентства.

28 сентября ИА Регнум сообщило, что срок расследования дела бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова продлён до конца декабря. По версии следствия, Иванов участвовал в преступном сговоре для получения взятки в особо крупном размере. Бывший министр обороны вину не признаёт.

Иванов был задержан 23 апреля по подозрению в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. Басманный суд Москвы постановил оставить его в СИЗО до 23 декабря. В рамках уголовного дела были арестованы 43 счёта, открытые в трёх различных банках, и несколько объектов недвижимости.

По данному делу также проходят предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин.