Анкара, 28 сентября, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Летевшего через Стамбул в Панаму россиянина Глеба Шаткова не допустили на борт турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Об этом сообщил сам пассажир.

John Taggart

По его словам, в Панаму он летел для того, чтобы перегнать яхту в Тихий океан через Панамский канал для дальнейшей экспедиции в Антарктиду. Однако 22 сентября мужчина столкнулся с проблемами в аэропорту.

«На посадке в Стамбуле мне отказали в допуске на рейс до Панамы, объяснив это тем, что обычно билеты за два дня до вылета не покупают, и если обратный билет у них же не куплен одним платежом, то он не считается», — приводят «РИА Новости» слова Шаткова.

Представители компании задавали ему различные вопросы, и через сутки он получил ответ от авиакомпании, в котором его предупредили о том, что последующий год он не будет допущен на рейсы авиакомпании, следующие в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Кубу, Мексику, Панаму и Венесуэлу.

В материале отмечается, что возможными причинами отказа могут быть отсутствие необходимых документов для поездки, отказ властей страны, куда он отправляется.

Однако мужчина сообщил, что планирует отправиться в Панаму через Дубай.

Как передавало ИА Регнум, в марте участились случаи отказов, в том числе россиянам, в посадке на рейсы авиакомпании Turkish Airlines при транзитном перелёте через Стамбул в страны Латинской Америки. На рейсы не допускали пассажиров по ряду причин, среди которых — отсутствие багажа, неготовность дать чёткие ответы на поставленные вопросы относительно целей поездки, разница в датах прибытия авиарейса и бронирования гостиницы.

В мае официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что гражданам России при планировании поездок в Мексику стоит принять к сведению информацию о необоснованном отказе во въезде в эту страну.

В апреле замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что россиян не пускают на рейсы авиакомпании Turkish Airlines, следующие в Мексику, по причине давления со стороны США. С такой же проблемой столкнулись российские граждане, которые направлялись в ряд других латиноамериканских стран, добавил дипломат. Он подчеркнул, что множество таких вопросов требуют ускоренного решения.