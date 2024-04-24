Москва, 25 апреля, 2024, 02:50 — ИА Регнум. По причине давления со стороны США россиян не пускают на рейсы авиакомпании Turkish Airlines, следующие в Мексику. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Mgimo.ru Замминистр иностранных дел Сергей Рябков

«Конкретно применительно к Мексике о причине, я думаю, легко догадаться. Она в том давлении, которое оказывается на власти этой страны из Вашингтона», — цитируют дипломата «Известия».

При этом трудности возникают не только на рейсах турецкой компании, направляющихся в Мексику. С такой же проблемой столкнулись россияне, которые направлялись в ряд других латиноамериканских стран, пояснил Рябков.

По его словам, множество таких вопросов требуют ускоренного решения.

Как передавало ИА Регнум, в марте генеральное консульство России в Стамбуле сообщало, что участились случаи отказов, в том числе россиянам, в посадке на рейсы авиакомпании Turkish Airlines при транзитном перелёте через Стамбул в страны Латинской Америки. Отмечалось, что на рейсы не допускали пассажиров по ряду причин, среди которых отсутствие багажа, неготовность дать чёткие ответы на поставленные вопросы относительно целей поездки, наличие различий между датами авиарейсов и датами бронирования гостиницы.

С конца февраля Turkish Airlines не пускает некоторых пассажиров, в том числе из России, на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию.

Посольство России в Анкаре 23 апреля рекомендовало гражданам РФ воздержаться от использования авиакомпании Turkish Airlines, а МИД заявил, что ждёт от Турции объяснения ситуации с транзитом россиян в Латинскую Америку.

В Кремле прокомментировали ситуацию с недопуском россиян на рейсы в Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что у России и Турции конструктивные и дружественные отношения, которые позволят урегулировать возникшие проблемы.