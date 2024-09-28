Тель-Авив, Израиль, 28 сентября, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Дочь генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» шейха Хасана Насраллы Зайнаб Насралла погибла в результате авиаудара Армии обороны Израиля по югу Бейрута. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

Rainwiki Хасан Насралла

Зайнаб Насралла была известна своей активной поддержкой «Хезболлы». Брат Зайнаб погиб в 1997 году в бою с израильскими военными.

Тело дочери лидера движения было найдено 27 сентября под обломками командного центра, куда ударили израильские военные.

В «Хезболле» официального заявления о гибели дочери Насраллы не давали.

Как сообщало ИА Регнум, Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командующего ракетным подразделением ливанского движения «Хезболла» Мухаммеда Али Исмаила на юге Ливана, а также других командиров.

За час израильские истребители атаковали десятки военных объектов шиитского движения «Хезболла», сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

ЦАХАЛ атаковала десятки пусковых установок, а также здания, в которых хранилось оружие, и военные объекты «Хезболлы» в районе города Тир на юге Ливана.

Поздним вечером 27 сентября представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари объявил о начале точечной атаки по вооружениям ливанского движения, которые хранятся под гражданскими зданиями в Бейруте.

Целью удара армии Израиля по югу Бейрута мог быть генсек Хасан Насралла, информировал 27 сентября израильский новостной портал Ynet. Позже выяснилось, что Насралла не пострадал.