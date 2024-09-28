Назаровский район, Красноярский край, 28 сентября, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Главу семьи из Красноярского края, в которой четверо детей умерли от отравления, могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом сообщает 28 сентября МК.RU.

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ, «Причинение смерти по неосторожности», говорится в материале.

На повторном допросе 34-летний мужчина признался, что обработал все комнаты средством от насекомых «Варан», после чего дом почти не проветривал. Отец был единственным, кто принял таблетку от отравления, когда всей семье стало плохо.

Как сообщало ИА Регнум, воздействие инсектицидного средства — приоритетная версия смертельного отравления четверых детей в посёлке Красная Сопка Назаровского района, которой придерживается следствие. Ранее в качестве основной версии также рассматривали отравление продуктами питания, однако экспертиза не выявила в них превышения допустимой нормы вредных веществ.

Родители и четверо детей почувствовали себя плохо утром 21 сентября. Накануне они ужинали курицей и пельменями. Всю семью госпитализировали. В течение трёх дней в больнице умерли сначала шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, затем девочки 11 и 12 лет. Родителей выписали через несколько дней, женщине сохранили беременность на девятом месяце.

В ходе расследования выяснилось, что в день отравления глава семьи обрабатывал дом дихлофосом. Заключение о точных причинах смерти будет готово через месяц.

Компоненты средства от насекомых нашли и на шерсти котёнка, который жил в доме и погиб в те же дни, когда отравились дети и взрослые. Следователи нашли его труп на свалке и направили на экспертизу.