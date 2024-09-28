Махачкала, 28 сентября, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Число погибших при взрывах автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале увеличилось до 12 человек. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана.

МЧС РФ

«Под завалами были найдены ещё тела погибших, и их число увеличилось до 12 человек», — сказано в публикации в Telegram-канале.

Полный список погибших опубликовал Telegram-канал Mash Gor. Согласно публикации, среди жертв трагедии оказались двое детей — девочка и мальчик шести и восьми лет. Возраст взрослых погибших варьируется от 24 до 53 лет.

Как передавало ИА Регнум, вечером 27 сентября на АЗС на федеральной трассе в Карабудахкентском районе в Махачкале прогремели взрывы. Затем началась детонация подземных резервуаров станции, а у самой АЗС был заметен густой столб дыма. После этого возник сильный пожар.

На территории района ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти республики в связи с трагедией объявили 28 сентября днём траура. Глава Дагестана Сергей Меликов заверил, что виновные понесут наказание.

Кроме того, в Махачкале спасли 14 человек из столовой, которая находилась в непосредственной близости от эпицентра взрывов на АЗС, пострадавшим была оказана помощь.