Москва, 28 сентября, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Пять украинских беспилотников самолётного типа уничтожены за ночь над двумя российскими регионами, сообщает 28 сентября официальный Telegram-канал Минобороны России.

Александр Река/ ТАСС

Вражеские дроны сбиты дежурными средствами ПВО. Таким образом пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

«Четыре БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородском районе недалеко от села Ясные Зори украинский дрон атаковал автобус, были ранены два мирных жителя. Одного из мужчин госпитализировали с множественными осколочными ранениями конечностей, второго — с ожогами лица, осколочными ранениями головы и переломом плеча, уточнил губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее в Курской области погиб житель села Большое Солдатское, бывший полицейский, который привозил соседям продукты питания. Он попал под удар дрона, когда в очередной раз поехал в Курск. Мужчина закрыл собой жену, которая осталась жива, но сам получил смертельные ранения.