Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 00:35 — ИА Регнум. Группа «Друзья мира», которую создают Китай и Бразилия для урегулирования конфликта на Украине, заявили о необходимости проведения мирного саммита, в котором примут участие как Россия, так и Украина. Об инициативе написала бразильская газета Metropoles.

Americantravel.ru Бразилия

Платформа «Друзья мира» из стран Глобального Юга готова провести обширную конференцию. Советник президента Бразилии, бывший министр обороны страны Селсу Аморим сказал журналистам в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, что всё возможно, но должен «наступить момент».

«Этот момент должен наступить, но он ещё не наступил. Он придёт, мы убеждены. А когда он придёт, мы скажем: смотрите, вот способ вернуться к миру», — заявил Аморим.

Дипломат добавил, что бразильско-китайский консенсус по мирному урегулированию конфликта на Украине не вызвал разногласий при обсуждении.

Как сообщало ИА Регнум, Венгрия присоединится к группе «Друзья мира», заявил 27 сентября глава венгерского МИД Петер Сийярто. В этом неформальном объединении планируется участие 15 государств, в том числе Египта, Саудовской Аравии, Турции, Мексики, Кении, Замбии, Казахстана, Франции и Швейцарии.

24 сентября в ходе выступления в ГА ООН бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва подчеркнул, что восстановление прямого диалога между сторонами конфликта на Украине имеет сейчас решающее значение, так как ни одна из сторон не достигнет всех своих целей военным путём. Именно об этом, пояснил он, говорится в инициативе Китая и Бразилии по прекращению боевых действий.

Совместный меморандум по урегулированию конфликта Китай и Бразилия представили Украине 12 сентября. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал этот план «деструктивным» и заявил, что его якобы предварительно обсудили с Россией.

Глава киевского режима не может критиковать планы Китая и Бразилии по урегулированию украинского конфликта, поскольку все решения принимаются Западом, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.