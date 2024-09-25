Белгород, 25 сентября, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Мужчина, пострадавший в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Белгородской области, скончался в больнице. Об этом 25 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон ВСУ

«Вечером в медицинском учреждении скончался мужчина, пострадавший в результате вражеской атаки дрона на автомобиль», — уточнил он в Telegram-канале.

По словам главы Белгородской области, пациент находился в медучреждении в крайне тяжёлом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Гладков принёс соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее губернатор информировал, что ВСУ атаковали два населённых пункта Белгородской области. Так, в хуторе Екатериновка Волоконовского района при атаке дрона-камикадзе ВСУ пострадал водитель «Газели». С осколочными ранениями его доставили в больницу. В Шебекино на парковку коммерческого объекта упал дрон, началась детонация, в одной из квартир жилого дома было повреждено окно, посекло осколками автомобили.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября над Белгородом и Белгородским районом дважды срабатывала система ПВО. Были сбиты несколько воздушных целей. Пять мирных жителей получили осколочные ранения, загорелись четыре частных дома. Пожары оперативно потушили, повреждения выявили в общей сложности в 37 домах.

Утром 25 сентября на подлёте к Белгороду средства ПВО сбили воздушную цель.