Сеул, 27 сентября, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Падение истребителя F-16 США над Жёлтым морем, которое произошло в декабре 2023 года, связано со сбоем электроники и плохой погодой. Об этом сообщила пресс-служба Военно-воздушных сил США (ВВС США) в Республике Корея.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Самолёт F-16C, приписанный к 8-му истребительному авиаполку авиабазы Кунсан, Республика Корея, разбился из-за потери основных пилотажных и навигационных приборов во время неблагоприятных погодных условий», — указано в публикации пресс-службы.

Согласно результатам предварительного расследования, во встроенной GPS-системе, которая привела к выводу из строя основных пилотажных и навигационных приборов, была обнаружена неисправность.

Как отмечается в сообщении, спустя примерно 13 минут после взлёта пилот судна прошёл сквозь плотные облака, из-за чего он потерял горизонтальное ориентирование. При этом приборы отображали противоречащую друг другу информацию, пояснили представители пресс-службы.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря 2023 года Военно-воздушные силы США подтвердили крушение истребителя F-16 в Южной Корее. Пилот воздушного судна успел катапультироваться.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, F-16 потерпел крушение в ходе тренировочного полёта. Он участвовал в учениях в окрестностях американской базы в провинции Чолла-Пукто. Пилот был обнаружен Военно-морскими силами Южной Кореи. Его доставили на американскую авиабазу Кунсан.