Сеул, 11 декабря, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Во время корейско-американских учений утром 11 декабря потерпел крушение американский истребитель F-16, который взлетел с базы Осан.

AF.mil Истребитель F-16

По информации «Рёнхап», поступило сообщение о крушении истребителя F-16 в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто.

«В окрестностях авиабазы Гунсан во время тренировки потерпел крушение американский истребитель F-16», — сообщило издание.

Уточняется, что пилоту удалось спастись в экстренной ситуации.

Авиабаза Кунсан используется южно-корейскими военно-воздушными силами и 7-й воздушной армией США.

Как сообщало ИА Регнум, японские спасатели обнаружили обломки рухнувшего в море американского конвертоплана Osprey. Вертолёт, направлявшийся к месту поисков, заметил с неба нечто, похожее на обломками конвертоплана.

В августе военный конвертоплан США V-22 Osprey, на борту которого находились около 20 морских пехотинцев, потерпел крушение во время учений у побережья Австралии. Членов экипажа и пассажиров объявили пропавшими без вести. Авиакатастрофа произошла между островом Мелвилл и городом Дарвин. Конвертоплан разбился во время учений.

Депутат парагвайского парламента Уолтер Армс погиб в результате крушения самолёта в округе Гуайяйби. Кроме Армса погибли ещё три человека, в том числе брат депутата.