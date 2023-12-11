Вашингтон, 11 декабря, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы США 11 декабря подтвердили крушение истребителя F-16 в Южной Корее, пилот успел катапультироваться.

Lcpl. Carlos Jimenez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Самолет F-16 Fighting Falcon, приписанный к 8-му истребительному авиаполку США, столкнулся с аварийной ситуацией в полете над Жёлтым морем», — говорится в заявлении.

Ранее 11 декабря южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что F-16 потерпел крушение во время тренировочного полёта. Самолёт участвовал в учениях в окрестностях американской базы в провинции Чолла-Пукто.

Сообщалось, что лётчика обнаружили Военно-морские силы Южной Кореи, он находится в сознании. Пилота доставили на американскую авиабазу Кунсан.

Причина аварии пока неизвестна.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября американский конвертоплан Osprey рухнул в море в районе префектуры Каносима в Японии. По предварительным данным, место крушения находилось примерно в 2–4 километрах от аэропорта Якусима. Японские рыбаки обнаружили в море трёх человек.

В августе военный конвертоплан США V-22 Osprey, на борту которого находились около 20 морских пехотинцев, потерпел крушение у побережья Австралии.

Кроме того, 11 декабря военный самолёт Ан-12 запросил экстренную посадку в аэропорту Хурба. Самолёт следовал из Нижневартовска. На борту находились восемь человек. Позднее стало известно, что самолёт успешно приземлился в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре.