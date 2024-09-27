Уфа, 27 сентября, 2024, 15:28 — ИА Регнум. По факту повреждения «Аллеи возвращения домой» в Уфе, посвящённой бойцам СВО и включению в состав России Донбасса и Новороссии, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщила 27 сентября пресс-служба Следственного комитета РФ в своём Telegram-канале.

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В СК уточнили, что ранее в СМИ появилась информация об уничтожении в Уфе аллеи, посвящённой бойцам, вернувшимся из зоны СВО. В частности, территория памятного объекта передана под строительство торгового центра, выкорчеваны деревья, посаженные местными жителями в знак уважения к российским военнослужащим.

«В СУ СК России по Республике Башкортостан по данному факту возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.

Кроме того, добавили в СК, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по республике Башкортостан Владимира Архангельского доклад о предварительных и окончательных результатах расследования этого уголовного дела.

Как передавало ИА Регнум, в апреле во Владикавказе задержали местную жительницу за осквернение могил бойцов, погибших в ходе СВО. Она, будучи пьяной, проникла на территорию «Аллеи героев» на кладбище, где разбросала венки и вазы с цветами.

В феврале жителя Петербурга задержали за нанесение надписей, дискредитирующих действия российской армии, на стены исторических зданий. Оскорбительные надписи о проведении специальной военной операции появились на стенах храма на Гжатской улице, здания Политехнического университета и университетского храма. Полиция возбудила два уголовных дела по статьям о повреждении памятников истории и культуры и вандализме.