Владикавказ, 3 апреля, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Во Владикавказе местная жительница предстанет перед судом за осквернение могил участников специальной военной операции, сообщили 3 апреля в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Республике Северная Осетия — Алания.

СУ СК России по РСО-Алания

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, ночью с 2 февраля 47-летняя жительница Владикавказа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникла на территорию «Аллеи героев» Восточного кладбища города. Там женщина, пренебрегая нравственными нормами, разбросала ритуальные венки и вазы с цветами у могил участников СВО.

Следствие собрало доказательную базу для передачи уголовного дела в суд.

СК 3 февраля возбудил уголовное дело по факту осквернения во Владикавказе могил бойцов спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в Челябинской области неизвестные подожгли венки на могиле участника специальной военной операции Олега Марченко. Инцидент произошёл на Северном кладбище города.

В августе 2023 года в Красноярском крае вандалы разгромили могилу участника СВО. Инцидент произошёл в Курагинском районе.