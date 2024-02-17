Санкт-Петербург, 17 февраля, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Жителя Петербурга задержали за нанесение надписей, дискредитирующих действия российской армии, на стены исторических зданий. Об этом сообщает 17 февраля пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА Регнум

Утром 21 января полицейские получили сразу три сообщения об актах вандализма в отношении объектов культурного наследия. Оскорбительные надписи о проведении специальной военной операции появились на стенах храма на Гжатской улице, здания Политехнического университета и университетского храма.

Полиция возбудила два уголовных дела по статьям о повреждении памятников истории и культуры и вандализме. По подозрению в совершении преступлений 14 февраля задержали 56-летнего жителя Калининского района, который живёт неподалёку от испачканных надписями зданий.

Выяснилось, что мужчина общался с украинскими кураторами и готовился вступить в террористическую организацию.

В МВД отметили, что оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. Устанавливается причастность фигуранта к другим аналогичным преступлениям.

Как сообщало ИА Регнум, ранее во Владикавказе возбудили уголовное дело по факту осквернения могил участников специальной военной операции. По подозрению в совершении преступления задержали 46-летнюю женщину, посещавшую кладбище. Она призналась, что разбросала цветы и венки, переворачивала скамейки в попытке найти у могил спиртное.

Осенью 2023 года житель Тольятти получил шесть лет колонии общего режима за порчу плакатов с героями спецоперации.