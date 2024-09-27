Москва, 27 сентября, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировали заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о возможном применении ядерного оружия при агрессии НАТО против Белоруссии.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Президент РФ Владимир Путин однозначно сказал, что мы будем защищать Белоруссию», — сказал Песков Telegram-каналу SHOT.

Лукашенко во время встречи со студентами технических вузов 27 сентября заявил, что нападение на Белоруссию станет началом третьей мировой войны, а нарушение границы будет веской причиной для применения ядерного оружия.

Днём ранее российский лидер на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию (ПСЯС) заявил, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие для защиты Белоруссии в случае агрессии против этой страны. Он подчеркнул, что Россия обязана учитывать возникновение новых источников военных угроз и рисков для себя и своих союзников.

О размещении российского ТЯО Путин и Лукашенко договорились в марте 2023 года. Позднее Москва направила Минску ракетный комплекс «Искандер», который может нести ядерный снаряд. Путин отметил, что Россия не передаёт ядерное оружие Белоруссии, а лишь размещает его в республике. В Москве и Минске подчеркнули, что решение о размещении российского ТЯО в Белоруссии — ответ на агрессивные провокации Запада.