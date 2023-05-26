Москва, 26 мая, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Уход западных компаний из России можно охарактеризовать фразой «не было бы счастья, да несчастье помогло». Об этом 26 мая заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами организации «Деловая Россия».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Он отметил, что в 1990-е годы российский рынок был отдан иностранным производителям по очень многим направлениям деятельности. В то время по целому ряду обстоятельств было сложно или почти невозможно конкурировать с западными гигантами.

По словам главы государства, в какой-то момент стало очевидным, что российскому бизнесу не хватает воздуха на собственном рыке.

«Это тот случай, когда не было бы счастья, но практически в прямом смысле этого слова несчастье помогло», — добавил Путин.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что большинство отечественных предпринимателей делом показали, что их интересы связаны с Россией. Он отметил, что бизнес в России активно осваивает ниши после ухода ряда зарубежных брендов. По его словам, пришло время возвращать позиции на рынке и отечественные компании пользуются этой возможностью.

Также он предложил обсудить помощь российским компаниям, выходящим на зарубежный рынок.