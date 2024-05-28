Лондон, 28 мая, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Ряд западных компаний, объявив об уходе из России после начала спецоперации на Украине, позже отказался от этих планов, сообщила 28 мая британская газета Financial Times, ссылаясь на данные экспертов.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Многие европейские компании оказались между молотом и наковальней. Они сказали, что уйдут. Но затем им предоставили неприемлемый выбор покупателей на их бизнес», — сообщил журналистам руководителm, сотрудничающий с иностранными предприятиями в России.

По оценкам специалистов, в России продолжают работать более 2,1 тыс. транснациональных корпораций, а около 1,6 тыс. ушли из страны или свернули бизнес. Отмечается, что многие иностранные компании не видят необходимости уходить.

Научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко также заявила изданию, что развитие российской экономики и рост доходов населения сделали РФ более привлекательной для крупных корпораций.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин в апреле 2023 года заявил, что иностранные компании, согласившиеся вывести бизнес из России, отказались от борьбы за свои интересы. Он также отметил важность развития сотрудничества с теми зарубежными предприятиями, которые остались в стране.

В мае 2023 года Путин указал на то, что уход ряда западных компаний из России помог развитию российского бизнеса. Иностранные производители доминировали по ряду направлений, что мешало отечественным предпринимателям, но после начала СВО многие ниши экономики оказались свободны для российских производителей.