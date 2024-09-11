Москва, 11 сентября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Российские предприятия, пришедшие на смену иностранным, действуют более эффективно и способствуют заметному росту ВВП России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По его словам, в ответ на ограничение ввоза промышленной продукции отечественный бизнес подхватывает определённые направления работы.

«И действует подчас даже более эффективно, чем наши партнёры, которые просто поставляли относительно дешёвые товары на наш рынок промышленной продукции. Отчасти с этим связан и рост ВВП страны», — сказал президент.

Путин уточнил, что это не одно и то же, но такие сравнения вполне уместны.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня Путин заявил, что западные санкции создали ряд проблем для России, но страна их успешно решает. Он добавил, что российские компании отличаются быстрым развитием и занимают места ушедших производителей. Такого эффекта не ожидали ни в России, ни на Западе, добавил президент.

6 мая российский лидер заявлял, что введённые Западом многочисленные антироссийские санкции принесли обратный результат, экономика страны стала расти. В 2023 году экономика РФ росла темпами выше среднемировых, напомнил глава государства. Оппоненты страны пытались разрушить её изнутри, против России была развёрнута экономическая агрессия, страну хотели привести к безработице и закрытию предприятий, но эти планы не увенчались успехом, сказал также президент.

В том же месяце в интервью ИА Регнум официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны рассчитывали сломить Россию, но у них ничего не вышло, в связи с чем они начали менять своё поведение в отношении Москвы.