Париж, 27 сентября, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Миллиардер из Франции Ксавье Ньель подтвердил, что помог основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMC.

lukomore. org/Global Look Press

«Для меня он ещё не пересек черту, потому что он ещё не был осужден… И я не знаю, покушался ли он на эту черту. Но я могу вам сказать, что, когда оказываются в тюрьме, появляются проблемы с законом, все исчезают. Все в этом контексте исчезают. Когда у меня есть друг, который попал в затруднительное положение и звонит мне, то я тут как тут», — пояснил он.

Ранее французское издание Le Monde сообщало, что миллиардер предоставил Дурову «тайные апартаменты».

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Дурова задержали, а затем взяли под стражу во Франции. Основателю Telegram предъявили обвинения в 10 уголовных преступлениях, по которым ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Его обвинили в соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций, в отказе предоставить официальным органам сведения и документы по их запросу, а также в сокрытии преступлений в составе группы.

28 августа Дурова освободили под залог в размере 5 млн евро. По решению суда он обязан находиться во Франции в течение ближайших шести месяцев.

Портал TechCrunch сообщил, что Telegram после задержания основателя мессенджера намерен изменить свою политику безопасности. В частности, речь идёт о модерации приватных каналов и чатов.

В своём первом после задержания заявлении Дуров призвал страны, у которых появились претензии к интернет-платформе, подавать судебный иск против самого сервиса, а не преследовать главу платформы.