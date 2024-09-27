Москва, 27 сентября, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Три пассажирских самолёта во время полётов в южных регионах России получили предупреждение об угрозе уничтожения, сообщает 27 сентября платформа ВГТРК «Смотрим».

Victor Lisitsyn, Виктор Л/Globallookpress

«Вы приближаетесь к запретной территории, покиньте воздушное пространство или будете уничтожены», — услышали на английском языке экипажи самолётов российских авиакомпаний днём 26 сентября на аварийной частоте.

Сначала о предупреждении диспетчерам информировал экипаж Boeing 737 авиакомпании «Победа», который летел из Санкт-Петербурга и заходил на посадку в аэропорту Владикавказа. Затем об этом же сообщили пилоты авиакомпании «Азимут», следовавшие из Уфы в Минеральные Воды, и экипаж Boeing 777 «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Анталью.

Уточняется, что все самолёты благополучно приземлились в пунктах назначения. О посланиях по аварийной частоте уведомили правоохранительные органы для последующего расследования.

Как передавало ИА Регнум, в июне Хамовнической районный суд Москвы заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), полковника Николая Дзямана за приказ сбить российский самолёт, осознавая, что воздушное судно не предназначено для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полёт проходит исключительно в российском воздушном пространстве. Крушение самолёта тогда привело к гибели 10 членов экипажа и уничтожению воздушного судна.

24 января ВСУ с территории Харьковской области сбили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными украинскими военнослужащими из зенитного ракетного комплекса. На борту находились 65 пленных бойцов, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто не выжил. В Министерстве обороны России назвали удар Киева по самолёту терактом.