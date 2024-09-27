Спасатели нашли пропавший под Архангельском вертолёт Robinson 44, пишет СМИ
«Известия»: спасатели нашли пропавший под Архангельском вертолёт Robinson 44
Архангельск, 27 сентября, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Пропавший в Архангельской области вертолёт Robinson 44 с депутатом гордумы Сергеем Сметаниным на борту нашли спасатели, пишут «Известия» со ссылкой на источник.
Отмечается, что экстренные службы на данный момент пытаются добраться до места крушения борта.
Другие подробности не приводятся.
Как передавало ИА Регнум, частный вертолёт Robinson 44 с двумя людьми на борту пропал с экранов радаров под Архангельском вечером 26 сентября. Отмечалось, что судно не было приписано ни к одному из аэродромов. По данным СМИ, на борту летел депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин.
В Северо-западной транспортной прокуратуре сообщили, что вертолёт, предварительно, летел без плана полёта, представленного в центр организации движения.
По предварительным данным, борт направлялся из деревни Бычье Мезенского района в деревню Карандашевская Приморского района. Расстояние между двумя этими пунктами составляет около 200 км.