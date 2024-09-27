Архангельск, 27 сентября, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Пропавший в Архангельской области вертолёт Robinson 44 с депутатом гордумы Сергеем Сметаниным на борту нашли спасатели, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Юрий Смитюк / ТАСС

Отмечается, что экстренные службы на данный момент пытаются добраться до места крушения борта.

Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА Регнум, частный вертолёт Robinson 44 с двумя людьми на борту пропал с экранов радаров под Архангельском вечером 26 сентября. Отмечалось, что судно не было приписано ни к одному из аэродромов. По данным СМИ, на борту летел депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин.

В Северо-западной транспортной прокуратуре сообщили, что вертолёт, предварительно, летел без плана полёта, представленного в центр организации движения.

По предварительным данным, борт направлялся из деревни Бычье Мезенского района в деревню Карандашевская Приморского района. Расстояние между двумя этими пунктами составляет около 200 км.