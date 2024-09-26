Архангельск, 26 сентября, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Пропавший в Архангельской области вертолёт Robinson 44, предварительно, летел без плана, представленного в центр организации движения. Об этом сообщила Северо-западная транспортная прокуратура.

РИА Новости/Виталий Аньков

«По предварительным данным, план полётов в центр по организации воздушного движения не направлялся. В настоящее время объективных данных о полёте вертолёта в уполномоченных органах не имеется», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что ситуация с исчезновение вертолёта находится на контроле прокуратуры.

Как передавало ИА Регнум, частный вертолёт Robinson 44 с двумя человеками на борту пропал с экранов радаров под Архангельском вечером 26 сентября. Отмечалось, что судно не было приписано ни к одному из аэродромов.

По предварительным данным, борт направлялся из деревни Бычье Мезенского района в деревню Карандашевская Приморского района. Расстояние между двумя этими пунктами составляет около 200 км.