Архангельск, 26 сентября, 2024, 19:23 — ИА Регнум. На борту пропавшего в Архангельской области вертолёте Robinson 44 мог находиться депутат гордумы Сергей Сметанин. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

ТАСС/Марина Лысцева

Отмечается, что экстренные спецслужбы приступили к поиску пропавшего воздушного судна.

Как передавало ИА Регнум, частный вертолёт Robinson 44 с двумя человеками на борту пропал с экранов радаров под Архангельском вечером 26 сентября. Отмечалось, что судно не было приписано ни к одному из аэродромов.

В Северо-западной транспортной прокуратуре сообщили, что вертолёт, предварительно, летел без плана полёта, представленного в центр организации движения.

По предварительным данным, борт направлялся из деревни Бычье Мезенского района в деревню Карандашевская Приморского района. Расстояние между двумя этими пунктами составляет около 200 км.