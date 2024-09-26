Архангельск, 26 сентября, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Частный вертолёт Robinson 44 с двумя человеками на борту пропал с экранов радаров под Архангельском, сообщили 26 сентября «Известия» со ссылкой на осведомлённый источник.

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У пропавшего вертолёта не было разрешения на полет, рассказал источник. Кроме того, судно не было приписано ни к одному из аэродромов, сказано в сообщении.

По этим данным, борт направлялся из деревни Бычье Мезенского района в деревню Карандашевская Приморского района. Расстояние между двумя этими пунктами составляет около 200 км.

Как передавало ИА Регнум, ранее в сентябре вертолёт Robinson R66 потерпел катастрофу в Амурской области. Воздушное судно совершало незарегистрированный полёт. Для поисков привлекли 20 человек и семь единиц техники. В результате катастрофы погибли три человека.

В июле вертолёт Robinson R44II с пилотом и тремя пассажирами на борту пропал на территории Якутии. Начались поиски воздушного судна, но они были прерваны из-за сложных метеоусловий. Трое суток спустя были найдены обломки вертолёта. Все четверо находившихся на борту погибли.