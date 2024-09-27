Москва, 27 сентября, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, арестованного по делу о растрате в особо крупном размере, проверят на причастность к другим преступлениям. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

https://t.me/moscowcourts Алексей Копайгородский

В беседе с ТАСС источник уточнил, что информация проверяется. В случае подтверждения Копайгородскому предъявят новые обвинения.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября Мещанский районный суд Москвы арестовал Алексея Копайгородского по делу о растрате в особо крупном размере. Экс-чиновнику предъявили обвинения в растрате в особо крупном размере (более 3 млн рублей) по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Также ему вменяют присвоение двух земельных участков. Общая сумма ущерба превысила 3,5 млн рублей. Бывший мэр свою вину не признал.

Копайгородского задержали в Луганске, куда незадолго до этого он отправился для участия в спецоперации, и доставили в Москву. В суде Копайгородский, которого обвиняют в хищении двух земельных участков и растрате, заявил, что хочет вернуться на СВО.