Сочи, Краснодарский край, 26 сентября, 2024, 00:17 — ИА Регнум. Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, которого обвиняют в хищении двух земельных участков и растрате, в суде заявил, что хочет вернуться на СВО. Об этом журналистам сообщил его адвокат Сергей Гусев.

Admkrai.krasnodar.ru Алексей Копайгородский (в центре)

Как пояснил адвокат, суду были предоставлены все документы, которые подтверждают, что он является участником спецоперации.

«Алексей Сергеевич заявил, что желает, чтобы отправили его в боевое подразделение, чтобы он продолжал проходить там воинскую службу», — пояснил Гусев.

Минобороны, в свою очередь, также предоставило данные, что Копайгородский является бойцом воинской части.

По словам второго защитника Константина Трапаидзе, супруга Копайгородского Анастасия Гредина также находится в зоне спецоперации, «выполняя свой гражданский патриотический долг».

Как сообщало ИА Регнум, Мещанский районный суд Москвы 25 сентября арестовал Алексея Копайгородского по делу о растрате в особо крупном размере.

Бывшему чиновнику предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (более 3 млн рублей) по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Кроме того, ему вменяют присвоение двух земельных участков. Общая сумма ущерба превысила 3,5 млн рублей. Экс-чиновник свою вину не признал.

Копайгородского задержали в Луганске, куда незадолго до этого он отправился для участия в спецоперации, и доставили в Москву.

По данным источника, в квартирах его бывшего зама Олега Бурылева и главы Хостинского района Ивана Савина проводились обыски.

14 мая Копайгородский обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой об отставке. Глава региона это предложение поддержал, поблагодарив его за плодотворную работу в качестве главы Сочи.

Алексей Копайгородский был главой Сочи с сентября 2019 года по май 2022 года. После отставки бывший мэр отправился служить в один из добровольческих батальонов в зоне проведения СВО.