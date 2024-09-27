Москва, 27 сентября, 2024, 06:27 — ИА Регнум. Переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей банки называют подозрительными. Об этом заявила аналитик Эряния Бочкина агентству «Прайм».

Дарья Антонова ИА REGNUM Отделение банка

Помимо этого, подозрительными также считаются переводы 1 млн рублей в месяц, более 30 банковских операций в день, а также время между зачислением и списанием средств — одна минута и меньше.

По закону, пояснила Бочкина, кредитные организации обязаны отслеживать операции с суммами минимум в шесть раз выше.

При этом если «пластик» ранее был замечен в сомнительных операциях, то банк может заблокировать карту даже за перевод незначительной суммы.

Как сообщало ИА Регнум, с 25 июля в России действует закон о возмещении средств в случаях, если банки осуществили перевод на счета мошенников. В первый день работы документа кредитные организации заблокировали 30 тыс. счетов.

В России ущерб, причинённый киберпреступниками за 2023 год, составил 156 млрд рублей, из которых 8 млрд — кража, 137 млрд — мошенничество. Жертвами киберпреступлений стали 113 тыс. пенсионеров и 7 тыс. несовершеннолетних. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев подчеркнул, что значительная часть подобных преступлений совершается из-за рубежа, в большинстве случаев — с Украины.