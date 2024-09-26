Сочи, Краснодарский край, 27 сентября, 2024, 02:06 — ИА Регнум. С 25 июля в России действует закон о возмещении средств в случаях, если банки осуществили перевод на счета мошенников. В первый день работы документа кредитные организации заблокировали 30 тыс. счетов, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Некоторые граждане иногда не понимают, в связи с чем возникают такие периоды охлаждения, обращаются в свои финансовые организации, соответственно, получают разъяснения», — сказал он на XXI Международном банковском форуме Ассоциации банков России, который проходит в Сочи с 25 по 28 сентября.

Председатель правления НКО «Мобильная карта» Елена Шейкина добавила, что за два месяца действия закона 34% попавших под временную заморозку клиентов сервиса после периода охлаждения совершили повторные операции. Около 2,7 тыс. клиентов не стали повторять переводы на сумму 53 млн рублей. Также она указала на возникшие проблемы у легальных клиентов при их включении в базу Центробанка о мошеннических переводах. Шейкина предложила законодательно скорректировать механизм исключения из базы, так чтобы такие клиенты смогли подтвердить свою личность в обслуживающем банке, но счета в других открытых мошенниками банках оставались заблокированными.

В свою очередь Уваров заявил о готовности обсудить с рынком изменение механизма исключения из базы, в которую регулятор добавляет клиентов при наличии операций без их добровольного согласия и запроса из МВД России после возбуждения уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, в России ущерб, причинённый киберпреступниками за 2023 год, составил 156 млрд рублей, из которых 8 млрд — кража, 137 млрд — мошенничество. Жертвами киберпреступлений стали 113 тыс. пенсионеров и 7 тыс. несовершеннолетних. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев подчеркнул, что значительная часть подобных преступлений совершается из-за рубежа, в большинстве случаев — с Украины.

Эксперт в области IT и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев, комментируя закон, согласно которому российские банки обязаны приостанавливать на два дня переводы денежных средств на определённые счета, отметил, что Центробанк создаёт условия для взаимодействия сотовых операторов и банков с целью выявления подозрительно длинных телефонных разговоров перед совершением финансовых операций, особенно на крупные суммы денег. Здесь нужно применить искусственный интеллект и нейронные сети, пояснил он.