Москва, 26 сентября, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский будет вынужден капитулировать на фоне успехов Вооружённых сил России в зоне проведения спецоперации. Об этом 25 сентября заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

По его словам, в районе Торецка и Часова Яра российские военные «очень хорошо двигаются вперёд». На нескольких участках украинские войска оказались в очень тяжёлом положении, бойцы начали оставлять позиции и отходить.

«Я думаю, что если дела будут обстоять так же, то просроченный, который поехал в Америку для того, чтобы опять поползать на коленях перед хозяевами, какое бы ему ни дали добро, в конечном итоге окажется перед выбором, что ему надо будет подписывать безоговорочную капитуляцию», — рассказал Алаудинов на видео, которое опубликовал в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября Алаудинов заявил, что боевики ВСУ бегут с донецкого направления в Киев. По его мнению, они уже понимают, что украинский фронт на всём направлении рухнул.

25 сентября генерал-майор рассказал, что российские войска выстроили несколько эшелонов обороны в приграничных районах Курской области. Некоторые подразделения ВСУ пытаются продвинуться в этом направлении, но несут большие потери, добавил он.