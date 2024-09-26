Новошахтинск, Ростовская область, 27 сентября, 2024, 00:10 — ИА Регнум. В воздушном пространстве Ростовской области сбили украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом 26 сентября сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава области в Telegram-канале.

Голубев уточнил, что система противовоздушной обороны обнаружила и уничтожила беспилотник в районе Новошахтинска в 23:12 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября украинский беспилотник упал в промзоне Таганрога. После этого загорелся склад лесоматериалов. На место оперативно выехали дежурно-спасательные службы.

В ночь на 23 сентября российские силы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата в районе Каменска-Шахтинского в Ростовской области. Разрушений и пострадавших не было. Из-за падения фрагментов сбитых беспилотников загорелась сухая растительность.