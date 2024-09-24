Таганрог, Ростовская область, 24 сентября, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Украинский беспилотник упал в промзоне Таганрога, в результате чего загорелся склад лесоматериалов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Кадр из видео

«В промзоне Таганрога из-за падения БПЛА произошло возгорание на складе лесоматериалов. Информация о пострадавших уточняется», — написал глава региона в Telegram-канале.

На место выехали дежурно-спасательные службы, уточнил Голубев.

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Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны РФ проинформировало о 12 сбитых беспилотниках ВСУ над тремя российскими регионами. Силами противовоздушной обороны ночью были нейтрализованы семь БПЛА над Белгородской областью, ещё четыре — над территорией Курской и один — в небе над Брянской областью.

21 сентября в Тихорецком районе Краснодарского края на месте падения фрагментов украинских беспилотников вспыхнул пожар. Возгорание перешло на взрывоопасные объекты, и началась детонация. Было принято решение об эвакуации местных жителей из посёлка рядом с местом инцидента. К утру 23 сентября огнеборцы МЧС России ликвидировали все возгорания.