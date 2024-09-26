Москва, 26 сентября, 2024, 22:47 — ИА Регнум. Гражданам России следует отказаться от использования сервиса электронной почты Gmail, предварительно сохранив необходимые сведения. С таким призывом выступил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

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«У нас на Gmail очень у многих адреса, и они сейчас в опасности находятся, потому что их переписка, архивы, Google-диски всевозможные могут пропасть в какой-то момент, если репрессии против россиян будут продолжаться и дальше», — пояснил парламентарий изданию Lenta.ru.

В связи с этим россиянам, по его мнению, не стоит «связываться с иностранными сервисами», следует скопировать всё нужное и уничтожить адреса.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство цифрового развития рекомендовало российским пользователям сервисов американской компании Google создать резервные копии данных на фоне проблем с авторизацией. В ведомстве уточнили, что компания начала отправлять СМС-подтверждения в качестве второго фактора авторизации, при этом нет уверенности в таких действиях в дальнейшем.

Компания Google встала на путь осознанной дискриминации всех российских пользователей. Последствия для пользователей могут быть довольно ощутимыми. Поэтому россиянам следует отнестись к рекомендациям Минцифры серьёзно, подчеркнул зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

В соцсетях 9 сентября начала появляться информация о том, что компания Google перестала принимать российские телефонные номера при регистрации новых почтовых ящиков. При вводе номера сервис отвечал, что его невозможно использовать для подтверждения аккаунта. При этом причины отказа в сообщении Google не приводились.