Москва, 26 сентября, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудила с участницей программы «Время героев» Дарьей Светяш итоги первого этапа стажировки на площадке Совфеда, которую та проходила в течение трёх месяцев.

Совет Федерации

Светяш является капитаном медицинской службы, слушателем ординатуры Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. За свои заслуги в рамках СВО она награждена орденом Мужества.

«Вы уже многого в жизни добились. Как говорит президент России, именно такие люди составляют патриотическое обновление страны, обновление элит», — подчеркнула Матвиенко.

Председатель Совфеда отметила серьёзное отношение подопечной к учёбе и выразила уверенность, что стажировка была полезной.

В ходе беседы Светяш рассказала о совместных с сенаторами поездках в госпитали, об общении с медиками и ранеными участниками СВО. Она добавила, что во время стажировки чувствовала себя частью большой команды — ей удалось посетить мероприятия как в самом Совете Федерации, так и за его пределами.

По её словам, также она получила опыт законотворческой деятельности. В частности, Светяш участвовала в мониторинге правоприменительной практики в сфере социальной политики, в том числе по защите прав военнослужащих и участников СВО, поддержки их семей, а также общалась с сенаторами по вопросам молодёжной политики.

Участница программы «Время героев» поблагодарила за возможность стать спикером одной из секций четвёртого Евразийского женского форума. Она отметила высокую организацию мероприятий форума и дружелюбную атмосферу.

Во встрече приняла участие заместитель председателя СФ Инна Святенко, которая сопровождала стажировку Светяш в Совете Федерации.

Как передавало ИА Регнум, программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления президентской академии по поручению Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

23 сентября двое участников программы получили посты в региональных органах власти. Герой России Игорь Юргин возглавил министерство по молодёжной политике и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), а Заур Гурциев был назначен первым заместителем главы Ставрополя.

Участник программы «Время героев» Евгений Чинцов 25 сентября был избран спикером городской думы Нижнего Новгорода. Ранее он занимал пост заместителя начальника штаба по разведке танковой армии. Чинцов трижды удостоен ордена Мужества, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.

Ранее ещё одного участника программы «Время героев» Владимира Сайбеля назначили заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД».