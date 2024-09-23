Москва, 23 сентября, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Ещё двое участников программы «Время героев» получили посты в региональных органах власти, сообщила 23 сентября пресс-служба программы.

Александр Казаков/РИА Новости

Герой России Игорь Юргин возглавил Министерство по молодёжной политике и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), а Заур Гурциев был назначен первым заместителем главы Ставрополя.

Время героев Участник программы «Время героев» Игорь Юргин

Гурциев провёл детство в Ставрополе, а до нынешнего назначения весь его карьерный путь был связан с военной службой — в частности, с 2019 года он возглавлял центр боевого управления и взаимодействия авиации с сухопутными войсками, сказано в сообщении.

«Программа «Время героев» очень насыщенная, поэтому даёт необходимый багаж знаний для перевода на государственную гражданскую службу. В программу входило очень много полезных и важных знаний, которые пригодятся каждому из участников. За время стажировки я изучил работу муниципалитета, в частности, его структурные подразделения», — рассказал Гурциев.

Время героев Участник программы «Время героев» Заур Гурциев

Юргин, в свою очередь, отметил, что намерен при поддержке других бывших участников СВО заняться активным продвижением патриотического воспитания среди молодежи.

«Мы берём курс на подрастающее поколение и надеемся вырастить достойных людей», — подчеркнул Герой России.

Как передавало ИА Регнум, Юргин сменил на посту министра по делам молодёжи Якутии Петра Шамаева, ранее ушедшего добровольцем на СВО. Глава республики Айсен Николаев назвал поступок Шамаева примером истинного патриотизма, а также выразил уверенность, что профессионализм и личные качества Юргина помогут ему успешно справиться с новыми задачами.

Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления президентской академии по поручению Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

20 сентября стало известно, что участника программы «Время героев» Александра Суразова назначили на пост председателя комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай. Он будет заниматься вопросами создания в регионе инфраструктуры — спортивных комплексов, многофункциональных площадок, а также развитием секций боевых видов спорта в школах и колледжах.