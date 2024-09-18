Москва, 18 сентября, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Участник программы «Время героев» Владимир Сайбель назначен заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД». Об этом 18 сентября сообщил Telegram-канал программы.

Программа «Время героев»

«Тематика достаточно серьёзная: это специальные вопросы компании, взаимодействие со всеми органами власти и фондами по поддержке СВО, поддержка наших участников СВО из числа железнодорожников, членов их семей, детей, оказание всесторонней поддержки. Эти серьёзные и масштабные вопросы будут за мной», — сказал Сайбель.

Он отметил, что знания, полученные в ходе обучения, помогут на новом месте работы. По его словам, программа «Время героев» очень серьёзная и сложная, но в то же время насыщенная и интересная.

Сайбель родился в 1982 году в Улан-Удэ, окончил Новосибирский военный институт и Байкальский государственный университет экономики и права. С 2008 по 2022 год работал в разных должностях в структуре «РЖД». В зону специальной военной операции попал в ходе мобилизационных мероприятий, был тяжело ранен, награжден орденом Мужества и «Золотой Звездой» Героя России.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября ветеран специальной военной операции, участник программы «Время героев» Алексей Кондратьев стал сенатором РФ от Курской области.

14 сентября руководителем «Движения первых» был назначен ветеран специальной военной операции и участник программы «Время героев» Герой России Артур Орлов.

Президент России Владимир Путин 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию объявил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО. Программа строится по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности, вплоть до министерских. Реализует её Высшая школа государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».