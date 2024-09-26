Москва, 26 сентября, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Поставки энергоресурсов из России будут способствовать балансировке мировых рынков. Об этом в ходе пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» заявил президент России Владимир Путин.

Александр Щербак/POOL/ТАСС

«Поставки энергоресурсов из России позволяют дружественным странам сдержать рост импортных цен, обеспечивать свою энергетическую безопасность и экономическую устойчивость. Позволяют им более успешно конкурировать на мировом рынке», — отметил российский лидер во время своего выступления, добавив, что Россия продолжит сотрудничество в энергетике с партнёрами из-за рубежа в международных форматах, в том числе в рамках альянсов ОПЕК+ и ФСЭГ.

Он пояснил, что для стран, которые уже являются или станут перспективными центрами роста, Россия намерена формировать эффективную и свободную от негативного вмешательства извне платформу развития, в том числе ресурсную, технологическую, кадровую, а также финансовую, торговую и инвестиционную.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября Путин заявил, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов, при этом если Запад отказывается от российских дешёвых энергоносителей в пользу более дорогих ресурсов — это его выбор.

Российский лидер отметил, что Россия остаётся одним из ведущих участников рынка энергетики. По его словам, незаконные санкции Запада и вводимые ими ограничения только подстегивают развитие альтернативных решений и платформ. Он также проинформировал, что на долю дружественных стран приходится 90% энергоэкспорта России.

Путин сообщил, что страна реализует планы в энергетике, несмотря на попытки помешать этому извне. В том числе продолжится развитие инфраструктуры СПГ, а также обеспечение газовозами и наращивание мощности арктических портов.