Москва, 26 сентября, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Счётная палата провела анализ влияния ипотечных программ на рынок жилья, выявив почти 115 тыс. россиян, которые брали более одной льготной ипотеки, а один гражданин сумел взять её 26 раз. Аналитический материал был выложен на сайт Счётной палаты 26 сентября.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«На конец 2023 года в России насчитывалось 114,9 тыс. заёмщиков, оформивших одновременно два и более льготных ипотечных кредита, их совокупная задолженность составляет 1,11 трлн рублей», — говорится в публикации.

Также отмечается, что полторы тысячи граждан взяли по пять и более льготных ипотек, помимо этого, был выявлен случай, когда на одного заёмщика было оформлено 26 таких ипотек. Максимальная взятая сумма ипотеки на одного человека составила чуть менее 200 млн рублей, как отмечено в публикации.

«Заёмщик, способный в течение ограниченного периода времени оформить и обслуживать пять и более кредитов, имеет доходы выше среднего и не нуждается в поддержке государства для улучшения жилищных условий», — подчеркнули аудиторы палаты со ссылкой на то, что целевой аудиторией льготной программы должны были выступать семьи со средним достатком.

Масштабная программа льготной ипотеки была запущена в России весной 2020 года, тогда же были упрощены условия семейной ипотеки с господдержкой. Позднее появились новые льготные программы: например, для IT-специалистов или жителей Дальнего Востока. Однако в 2023 году условия стали меняться, например, с декабря 2023 года вышло постановление, которое ввело правило «одна льготная ипотека в одни руки». С 1 июля 2024 года в России перестала работать программа льготной ипотеки на строящееся жилье под 8%. Семейная и IT-ипотеки были продлены, однако их условия изменились.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября 2023 года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина призвала сворачивать льготные ипотечные программы, так как они провоцируют рост цен на жильё. Она заявила, что такие программы нужно применять только в качестве антикризисных мер.

17 сентября ЦБ РФ сообщил, что выдачи ипотеки в России по итогам II квартала 2024 года выросли на 71%.