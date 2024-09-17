Москва, 17 сентября, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Выдачи ипотеки в России по итогам II квартала выросли на 71% в сравнении с предыдущим периодом до 1,8 трлн рублей. Об этом говорится ежеквартальном обзоре Центробанка России (ЦБ), опубликованном на его сайте.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

«При этом в сегменте строящегося жилья (ДДУ), обеспеченного господдержкой более чем на 90%, они увеличились в два раза (до 1,0 трлн с 0,5 трлн руб.)», — говорится в публикации.

В ЦБ объяснили всплеск роста интереса к этому кредитному продукту тем, что с 1 июля ожидается существенное сокращение государственной поддержки в этом сегменте. Выдачи рыночной ипотеки выросли только на 22% в сравнении с I кварталом.

Доля государственной поддержки в ипотеке в отчётном периоде составила 82%, что стало рекордом. Предыдущий максимум был зафиксирован в IV квартале 2023 года — 75%.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 5 сентября заявил, что повышение ключевой ставки Центробанком, а также отмену льготной ипотеки необходимо осуществлять для охлаждения перегретой экономики. Это будет способствовать стабильной работе Минфина по сбалансированности бюджета.

При этом президент поручил сохранить ставку 2% для дальневосточной и арктической ипотеки. Ранее к нему с такой просьбой обратился глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он отметил важность такой меры поддержки жителей этих регионов.