Москва, 26 сентября, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Энергобаланс России является одним из самых зелёных во всём мире. Об этом в ходе пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» заявил президент России Владимир Путин.

Григорий Сысоев/РИА Новости Владимир Путин

По его словам, за последние полтора десятка лет установленная мощность электроэнергетики страны увеличилась на 18%. Станции прошли глубокую модернизацию и стали более современными, эффективными и бережными к окружающей среде.

«Так, именно на долю природного газа приходится 48% энергобаланса нашей страны, а вместе с атомной и гидроэнергетикой, которые имеют минимальный углеродный след, эта доля превышает 85%», — рассказал президент в ходе своего выступления.

Кроме того, он добавил, что, в отличие от стран Запада, использующих климатическую повестку для продвижения своих неоколониальных интересов, Россия на практике воплощает справедливый и упорядоченный энергопереход, который учитывает как природные условия страны, так и социально-экономическое развитие её городов.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября Путин заявил, что Россия остаётся одним из ведущих участников рынка энергетики. По его словам, незаконные санкции Запада и вводимые ими ограничения только подстёгивают развитие альтернативных решений и платформ. Он также отметил, что на долю дружественных стран приходится 90% энергоэкспорта России.

Он отметил, что страна реализует планы в энергетике, несмотря на попытки помешать этому извне.

Ранее российский лидер заявил, что взаимодействие в энергетической сфере должно служить укреплению национальных экономик. Глава государства отметил, что мировая экономика не выдержала бы отмены поставок энергоносителей из России.