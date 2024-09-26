Москва, 26 сентября, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Россия готова укреплять технологический суверенитет своих партнёров в сфере энергетики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 сентября на форуме «Российская энергетическая неделя».

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС Владимир Путин

«Мы нацелены идти дальше, не ограничивать взаимодействие только продажей ресурсов. Россия готова укреплять технологический суверенитет своих партнёров в энергетике, формируя полноценные научные и производственные цепочки», — сказал президент.

По словам главы государства, такое сочетание интеллектуального и ресурсного потенциала разных стран откроет дополнительные возможности для научно-исследовательской школы России, а также для развития машиностроения, сферы услуг и сферы энергетики.

Президент добавил, что Россия намерена не просто продавать энергоресурсы, но и помогать другим странам формировать собственный топливно-энергетической комплекс (ТЭК).

В своём выступлении на пленарном заседании форума президент также заявил о необходимости в ближайшее время подготовить обновлённую энергетическую стратегию РФ и начать её пошаговую реализацию.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября Путин отмечал, что взаимодействие в энергетической сфере должно служить укреплению национальных экономик. Российский лидер отметил, что форум посвящён энергетическому сотрудничеству в многополярном мире, а это весьма важная и актуальная тема.