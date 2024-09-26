Путин заявил, что РФ готова укреплять суверенитет партнёров в энергетике
Путин: Россия готова помогать своим партнёрам формировать собственный ТЭК
Москва, 26 сентября, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Россия готова укреплять технологический суверенитет своих партнёров в сфере энергетики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 сентября на форуме «Российская энергетическая неделя».
«Мы нацелены идти дальше, не ограничивать взаимодействие только продажей ресурсов. Россия готова укреплять технологический суверенитет своих партнёров в энергетике, формируя полноценные научные и производственные цепочки», — сказал президент.
По словам главы государства, такое сочетание интеллектуального и ресурсного потенциала разных стран откроет дополнительные возможности для научно-исследовательской школы России, а также для развития машиностроения, сферы услуг и сферы энергетики.
Президент добавил, что Россия намерена не просто продавать энергоресурсы, но и помогать другим странам формировать собственный топливно-энергетической комплекс (ТЭК).
В своём выступлении на пленарном заседании форума президент также заявил о необходимости в ближайшее время подготовить обновлённую энергетическую стратегию РФ и начать её пошаговую реализацию.
Как передавало ИА Регнум, 23 сентября Путин отмечал, что взаимодействие в энергетической сфере должно служить укреплению национальных экономик. Российский лидер отметил, что форум посвящён энергетическому сотрудничеству в многополярном мире, а это весьма важная и актуальная тема.