Москва, 26 сентября, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Элиты западных стран перекрывают доступ к технологиям топливно-энергетического комплекса (ТЭК) неугодным странам, так как не справляются с конкуренцией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 сентября на форуме «Российская энергетическая неделя».

РИА Новости/Григорий Сысоев

Как отметил российский лидер, некоторые из стран Запада считают, что смогут использовать незаконные санкции с выгодой для себя. Не справляясь с конкуренцией, Запад перекрывает доступ к технологиям топливно-энергетического комплекса неугодным странам, добавил Путин.

«Западные элиты полагали, что могут перекрыть доступ к этим услугам тем странам, которые неугодны им в политическом плане. Таким образом выставить их якобы на обочину прогресса, а на самом деле просто выдавить с рынка», — сказал Путин.

По словам президента, Запад не желает конкуренции и использует недобросовестные методы. При этом ограничительные меры подстегнули развитие в России альтернативных инструментов по страхованию поставок в ТЭК, а также проведению трансграничных платежей.

«Запад не хочет конкуренции, потому что не справляется с ней. Проигрывает часто в условиях честной борьбы, прибегает к дискриминации, подавая её под маской мнимой евроатлантической солидарности», — добавил Путин.

Более того, подчеркнул Путин, Запад использует тему борьбы за права человека в качестве предлогов для запретительных мер.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября Путин заявил, что мировая экономика не выдержала бы отмены поставок энергоносителей из России. Российскую энергетику невозможно закрыть и изолировать, поскольку мировое потребление находится на пределе, пояснил президент. По его словам, уже сейчас многие европейские страны балансируют на грани рецессии и ситуация будет усугубляться. Путин отметил, что многие отрасли там уже на грани закрытия.

В июне Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России, который включает ограничение на транзит российского сжиженного природного газа через порты ЕС. Также запрещены новые инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся СПГ-проектов, в числе которых «Арктик СПГ — 2» и «Мурманск СПГ». В числе ограничений — запрет импорта гелия из России и экспорт марганцевых руд, часть видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 27 апреля заявил, что Россия продолжит изыскивать пути для преодоления недобросовестной конкуренции из-за продолжающихся попыток Запада вытеснить её с энергетических рынков. Представитель Кремля добавил, что переход на дорогие рынки выгоден для США и ряда других государств.