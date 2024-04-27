Москва, 27 апреля, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Россия будет искать пути преодоления недобросовестной конкуренции на фоне продолжающихся попыток западных стран вытеснить её с энергетических рынков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 апреля журналистам, комментируя планы ЕС ввести санкции против российского сжиженного газа.

Николай Михальченко/ТАСС

По словам представителя Кремля, виртуальные рассуждения в этом случае не уместны, нужно смотреть на выработанные в итоге формулировки и на то, какие очередные ограничения Запад решит ввести против России.

«По сути, конечно же, продолжаются попытки выдавливания России с энергетических рынков», — отметил Песков.

Он добавил, что переход на дорогие рынки выгоден для США и ряда других стран. Для конечных потребителей, в том числе для европейской промышленности, это будет означать более дорогой газ. Россия в любом случае будет искать пути преодоления препон, обусловленных недобросовестной и незаконной конкуренцией.

Как сообщало ИА Регнум, Европейский союз намерен включить в 14-й пакет санкций против России запрет на реэкспорт через европейские порты в третьи страны российского сжиженного природного газа (СПГ). При этом ЕС не намерен запрещать государствам-участникам закупать продукцию для использования на своей территории, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.