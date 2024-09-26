Санкт-Петербург, 26 сентября, 2024, 13:10 — ИА Регнум. В Петербурге задержана супружеская пара, незаконно зарегистрировавшая с 2023 года не менее 900 мигрантов, сообщила 26 сентября представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.

МВД России. Кадр из видео

«Мои коллеги из УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двоих владельцев сети хостелов по подозрению в организации незаконной миграции», — написала она.

Представитель МВД уточнила, что супруги содержали пять недорогих гостиниц в разных районах города, где массово регистрировали мигрантов, которые фактически там не проживали. Нелегалы из среднеазиатских государств работали преимущественно на стройках. После оформления фиктивной регистрации злоумышленники передавали документы в стороннюю организацию, с которой у них были налажены партнёрские отношения, для последующей постановки иностранцев на миграционный учёт.

«Таким образом с 2023 года было легализовано не менее 900 приезжих», — указала Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 322.1 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.

Как передавало ИА Регнум, в апреле президент России Владимир Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с ведомствами, правительством и администрацией президента проработать эти вопросы. Глава государства также заявил, что необходимо создать современные цифровые электронные базы биометрических данных, так как те, которые существуют, не позволяют полноценно препятствовать незаконной миграции.

8 августа глава государства подписал закон, наделяющий полицию правом принимать решения по административному выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы РФ. Пока такое решение может вынести только суд.

В тот же день был подписан закон, вводящий миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. Он предусматривает в отношении них ограничение отдельных прав и свобод. Кроме того, закон сокращает срок временного пребывания в России без визы до 90 суток в течение года. Ранее этот срок был 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.

Оба закона должны вступить в силу 5 февраля 2025 года.