Москва, 26 сентября, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Атомная отрасль России — вне конкуренции во всём мире, заявил 26 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

РИА Новости/Александр Гальперин

Песков принял участие в церемонии награждения победителей конкурса «Энергия пера» в рамках форума «Российская энергетическая неделя».

«Наша атомная отрасль уже почти вне конкуренции в мире. Она превосходит мировых конкурентов во многом, если не во всём», — сказал пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в сентябре президент России Владимир Путин назвал перспективным направлением строительство АЭС на Дальнем Востоке. Если Россия строит столько атомных электростанций за границей и в значительной степени их финансирует, то необходимо выполнять соответствующие планы увеличения атомной генерации и внутри страны, добавил он.

13 июня на заседании Совета по науке и образованию президент заявил, что государственное финансирование проектов строительства АЭС необходимо проводить на целесообразном уровне, чтобы иметь горизонт планирования. Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв доложил, что в настоящее время компания возводит 39 энергоблоков, из которых семь — в России.

В июле Путин вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди посетил павильон «Атом» на ВДНХ в Москве и рассказал о предпринимавшихся Западом в 1990-е годы попытках ликвидировать российскую атомную отрасль.