Дубна, Московская область, 13 июня, 2024, 22:04 — ИА Регнум. Государственное финансирование проектов строительства АЭС необходимо проводить на целесообразном уровне, чтобы был горизонт планирования, заявил 13 июня президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в подмосковной Дубне.

Иван Шилов ИА REGNUM Проект АЭС

«Уровень финансирования со стороны государства должен находиться на таком экономически целесообразном уровне, который позволяет не только исполнять имеющиеся проекты, но и иметь горизонт планирования на ближайшее время», — сказал он.

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв на заседании сообщил, что компания возводит 39 блоков, из которых семь — в России. Он также рассказал, что строительство АЭС «Аккую» в Турции оценивается ориентировочно в $24-25 млрд. Финансирует проект российская сторона.

Глава государства также пообещал поддержать термоядерные исследования «Росатома». При этом он отметил, что корпорации нужно сотрудничать в этой области с другими российскими лидерами в этой сфере.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе совещания в Дубне похвалил Лихачёва за стремление развивать технологии. Президент указал на то, что глава госкорпорации распоряжается десятками миллиардов рублей, но считает, что этого недостаточно.

Лихачёв в январе сообщил, что «Росатом» в этом году планирует провести физические пуски на АЭС в Бангладеш и Индии. Кроме того, корпорация готовит к физическому пуску АЭС в Турции.