Москва, 9 июля, 2024, 13:35 — ИА Регнум. В ходе посещения павильона «Атом» на ВДНХ в Москве президент России Владимир Путин рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о том, что западные страны в 1990-е годы пытались ликвидировать российскую атомную отрасль.

Татьяна Симоненкова/ТАСС

Глава государства отметил, что в рамках идеи о постепенной ликвидации атомной отрасли в России специалисты из стран Запада, включая США, начали постоянно посещать российские атомные объекты, в том числе военные.

«Ходили каждый день как на работу», — возмутился российский лидер.

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв добавил, что после избрания Путина на пост президента России в 2000 году это процесс остановили. Он также напомнил, что глава государства в тот период приехал в уральский город Снежинск, пообещав сохранить в нём атомную отрасль.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 июля стало известно, что Путин и Моди приехали на ВДНХ в Москве для осмотра инновационного павильона «Атом». Лидеров двух стран встретили первый вице-премьер Денис Мантуров и глава Росатома.

Ранее в этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России и премьер-министр Индии посетят ВДНХ и проведут переговоры в узком и расширенном составах. Представитель Кремля уточнил что вначале пройдут переговоры лидеров России и Индии в узком составе.

Нарендра Моди 8 июля прибыл в Россию с официальным двухдневным визитом. Это его первый визит в Москву после вступления в должность премьер-министра в третий раз, и первый за последние пять лет.