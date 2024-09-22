Москва, 22 сентября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Российские военные нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 22 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

Также авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС России были уничтожены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, поражена инфраструктура военных аэродромов, цеха по производству беспилотников.

Военные ударили по скоплениям живой силы и военной техники украинской армии в 141 районе.

Средства противовоздушной обороны сбили шесть французских управляемых авиационных бомб Hammer, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США, две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, и 106 дронов самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября ВС России уничтожили сухогруз, перевозивший западные ракеты и боеприпасы для Киева. Также за сутки российская авиация и ракетные войска и артиллерия нанесли удар по двум складам ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии. Были поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 153 районах.

В ночь на 21 сентября российские военные также нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по цехам по производству дронов и по местам дислокации живой силы, вооружения и военной техники противника. Все цели были поражены.