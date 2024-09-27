В обновлённой ядерной доктрине агрессия против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, будет рассматриваться как их совместное нападение на страну. Внесение ряда уточнений в документ инициировал президент Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию 25 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Среди прочего глава государства предложил также учесть все возможные сценарии применения ядерного оружия при условии массированного пересечения границы вражескими самолётами. Причём речь идёт не только о стратегической, но и тактической авиации: боевых, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах. Обсуждением такого известия ознаменован наступивший, 945-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Необходимость уточнить ядерную доктрину РФ возникла в связи с деструктивными действиями коллективного Запада, в том числе в связи с провоцированием продолжения горячей фазы конфликта на Украине, отмечал в начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия этим движением говорит странам НАТО: оставайтесь в стороне или мы применим ядерное оружие. И я не думаю, что это пустые угрозы», — предупредил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя накануне обновление ядерной доктрины России в Telegram-канале, подчеркнул, что в обновленной доктрине, ставшей событием, которого ждали, есть повод призадуматься «не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе».

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