Назаровский район, Красноярский край, 25 сентября, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Экспертиза не выявила превышения вредных веществ при исследовании отобранных проб после гибели детей в семье в Назаровском районе Красноярского края. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

«По предварительным данным, в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушёной рыбе, домашнем яйце превышения нормируемых значений не выявлено. По результатам лабораторных исследований питьевой воды на микробиологические показатели превышения нормируемых значений не выявлено», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Проведение исследований для определения веществ, повлекших отравление и смерть детей, продолжат.

По версии следствия, к отравлению членов семьи могло привести употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия. Также не исключается отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля.

Следственные действия и допрос свидетелей продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября в селе Красная Сопка родителям и четверым детям, которые ели курицу и пельмени, стало плохо. В больнице в тот же день умерли шестилетняя девочка и 13-летний мальчик. В следующие два дня скончались 11-летняя и 12-летняя девочки. Из дома многодетной семьи на экспертизу отправили удобрения, химикаты, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды и ветеринарные лекарственные препараты. Семья держала домашний скот.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Накануне дня трагедии, когда семейная пара и четверо детей почувствовали себя плохо, дом обрабатывали аэрозольным препаратом от насекомых.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии 24 сентября информировало, что следы вещества, входящего в состав дихлофоса, нашли в анализах отравившейся семьи. Компания — производитель дихлофоса начала внутреннюю проверку.